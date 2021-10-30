احتفال محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته حديث الجمهور.. هكذا علَّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كعادة النجم المصري المخضرم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تصدّر حديث الجمهور في مصر والوطن العربي والعالم عندما يظفر بهدف من توقيعه مع ناديه، لكنّه هذه المرة حظي بتفاعل الجمهور؛ بسبب حفل عائلي أقامه في منزله خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، فقد احتفل صلاح وأسرته المكوّنة من زوجة وطفلتين بعيد ميلاد ابنته الكبرى “مكة”، وذلك بطريقة بسيطة وثّقها في صور مع عائلته الصغيرة عبر حسابه في “انستغرام”، معلقاً بقلب أحمر.

وحققت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تخطى عدد الإعجاب بها أكثر من 3 ملايين إعجاب في ساعات قليلة من نشرهم، وسط تعليقات المحبين الذين هنّأوا ابنته بعيد ميلادها.

وسادت الأجواء نوع من البهجة في الاحتفال الذي ضم قالب صغير من الحلوى، إضافة إلى الورود والبلالين التي زيّنت المكان، بينما التقط محمد صلاح صورةً مع ابنته وهو يُمسِك الورود معها ويبدو أن بداخلها هديتها التي منحها إياها، فيما أشاد الجمهور ببساطة زوجته، مؤكدين محبتهم الكبيرة لها.

ومؤخراً حظي التمثال الشمعي للمصري المخضرم محمد صلاح، والذي جرى تدشينه في متحف مدام توسو (متحف الشمع) في لندن، بتفاعلٍ واسع بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجّت وسائل الإعلام الأجنبية بهذا الخبر، وسط احتفاء واسع بالنجم المصري؛ إذ ظهر محمد صلاح، بجوار تمثاله الذي يرتدي البدلة الكريمية التي ارتداها على غلاف مجلة “جي كيو الشرق الأوسط”، وسط تأكيدات (حينها) بأنّ المعجبين سيتمكنون من مشاهدة التمثال اعتباراً من الجمعة 22 أكتوبر، إلى جانب ديفيد بيكهام المفضل في القائمة الأولى، ودام هيلين ميرين وبراد بيت.

والتقى محمد صلاح بشبيهه الشمعي في عرضٍ خاص بمتحف مدام توسو في لندن، حيث شارك مجموعة من الصور عبر حسابه في “انستغرام”، ووصف العمل بأنَّه لا يُصدَّق.

وتابع صلاح: “إنَّها نعمة يجب أن يتم الاعتراف بها وتخليدها بهذه الطريقة.. لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة..”.