نوال الزغبي تسطع ذهبًا في بابل.. “وقفة تاريخية مرسّخة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد غياب 20 عامًا عن الحفلات في العراق، أطلّت نوال الزغبي على الجمهور في بغداد بواحدة من أقوى حفلات مهرجان بابل الدّولي بدورته الجديدة والتي أقيمت ليلة أمس الجمعة على مسرح بابل الأثري.

نوال التي لاقت ترحيبًا حارًا منذ وصولها إلى العراق من القائمين على المهرجان والشعب العراقي الذي كان ينتظر لقاءها بشغف وحبّ كبيرين، لم تخفِ حماسها للسهرة البابلية، فشاركت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بتحضيراتها للحفل حتى لحظة وصولها إلى المهرجان.

نجمة تسطع ذهبًا كانت نوال في ليلتها البابلية، وأمام أكثر من ٦٠٠٠ شخص جاءوا من معظم المحافظات العراقية، إضافة الى عدد كبير من الجاليات العربية الأخرى في العراق، غنت “نجمة لبنان”، أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وتفاعل معها الجمهور الحاشد، وغنوا معها كل الأغنيات التي أدتها على مسرح بابل، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركها بحفلاتها كافّة.

لم تكن إطلالة نوال الزغبي على مسرح مهرجان بابل الدولي كغيرها من الاطلالات، فظهرت كالأميرات بفستان طويل مطرز مفتوح عند منطقة الصدر من دار لابورجوازي، أضاف إلى أناقتها الذهبية رونقًا وجمالًا. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال في مكياجها على اللون الزهري الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم يتناسب مع إطلالتها. واختارت نوال أن تترك شعرها “الكيرلي” منسدلًا على كتفيها ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللون الفضي.

وفي ختام حفلتها التي اعتبرت واحدة من أنجح حفلاتها في العراق صعد طفل الى المسرح وقدم لها العلم العراقي، فبادرت نوال بتقبيل العلم والتفت به، فما كان من الجمهور الغفير إلا أن رفع وتيرة الصفيق مبديًا سعادته بردة فعلها التي عبرت فيها عن محبتها للعراق وأهله قائلة لهم “أحلى عالم”.

ونشرت نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا لها على المسرح وعلّقت عليها قائلةً: “ليلة من العمر ووقفة تاريخية مرسّخة بمسيرتي الفنية شكرا العراق شكرا الجمهور العراقي الرائع فعلا انتم جمهور”.

الجدير ذكره، أن نوال الزغبي طرحت في الأيام الماضية كليب أغنية “عكس الطبيعة”، وهي الثالثة التي تصدرها من ألبومها الجديد بعد أغنيتي “أرقص” و”عليه ابتسامة”.

وتُعد أغنية “عكس الطبيعة”، الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.