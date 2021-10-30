شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ كارول سماحة على أغنيتها الجديدة: "بعشق صوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أحلام، النجمة كارول سماحة، على أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات" التي طرحتها كارول سماحة الأيام الماضية عبر قناتها على "يوتيوب" ونشرت أحلام، أغنية كارول الجديدة، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "الله الله الله أعشق صوتها كارول سماحة".



أحلام

وأغنية "يا شباب يا بنات" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

واحتفلت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.

ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام صور من حفل عيد الميلاد، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا".

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".