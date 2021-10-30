شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمي في مسلسل "إلا أنا" بقصة "حكايتي مع الزمان" أمام مرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل "إلا أنا" من خلال قصة "حكايتي مع الزمان" التي ستعرض اليوم، وهي بطولة النجمة مرفت أمين والفنانة الكبير أحمد خليل، بالإضافة لمشاركة كم كبير من النجوم منهم أشرف زكي.



ياسمين رحمي مع مرفت امين واشرف زكي

وقالت ياسمين لليوم السابع، إن مبدئيا سعيدة جدا بالمشاركة في هذا العمل الكبير من هؤلاء النجوم والقامات التمثيلية الكبيرة التي من المؤكد أنها تكتسب منهم الخبرة وشرف كبير لها الوقوف أمامهم أو المشاركة في عمل معهم.

وأوضحت رحمي أنها تقدم خلال الحكاية شخصية " ولاء " تلك الفتاة التي تعمل في مجال المبيعات " سيلز " في معرض سيارات يمتلكها الفنان الكبير احمد خليل ، وفي نفس الوقت هي مخطوبة لزميلها في الشغل الفنان الشاب عصام السقا ، وهي فتاة متطلعة جدا وسيحمل الدور علي حد قولها الكثير من المفاجآت خلال الحلقة الثانية التي ستنقلب فيها الأحداث راسا علي عقب .



مع المخرج أحمد حسن

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

والحكاية الجديدة بطولة ميرفت امين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم ايهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ،وستبدأ قناة dmc في عرض حلقات "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا انا" اليوم السبت الساعة 8 مساء