شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات النجم محمد هنيدي عن مسرحيته الجديدة "سلام مربع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم محمد هنيدي للمسرح من جديد بعد فترة انشغال بأعمال سينمائية ومسلسلات وبرامج، حيث يقدم مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال خلال موسم الرياض، والمسرحية بعنوان "سلام مربع".

النجم محمد هنيدي ظهر مع فريق عمل المسرحية خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن العمل الجديد وتحضيراته ، فالمسرحية يتم الاستعداد لها منذ ثلاثة شهور وقال عنها هنيدي : نص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع وأتمني أن يكون العرض شيق للجمهورالسعودي الذي أحبه جدا.

محمد هنيدي : أحب الجمهور السعودي ونقدم له عرض مسرحي شيق



محمد هنيدي

وأبدى نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي سعادته الغامرة بالمشاركة بعرض مسرحي للمرة الثانية على التوالي في موسم الرياض، وبالتعاون الفني والثقافي السعودي المصري، وأنه يأتي ضمن علاقة أزلية بين مصر والمملكة على المستوى الرسمي والشعبي، موضحاً أن تلك العلاقات مستمرة منذ سنوات طويلة، ومتواصلة، ومتزايد ة على مدار السنوات الأخيرة ، ولفت إلى أنه سيغيب عن الدراما الرمضانية هذا العام، ويعتبرها يعدها فترة راحة من الأعمال الدرامية هذا الموسم.

وأوضح هنيدي ان المسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

ويشارك هنيدي بطولة المسرحية كل من: أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين ، إيمان السيد ، ومن المقرر أن تدشن المسرحية الكوميدية «سلام مربع» مسرحيات موسم الرياض 2021، حيث سيتم عرضها بداية من الاثنين المقبل 1 نوفمبر وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح بكر الشدي.