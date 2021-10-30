شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تحصل على ماركة مستحضرات تجميل مستوحاة من إطلالتها فى فيلم House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن حصول النجمة العالمية ليدي جاجا، على خط إنتاج جديد لمستحضرات تجميل مستوحى من إطلالاتها في فيلمها الجديد House of Gucci المقرر طرحه رسمياً في 24 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي من إخراج ريدلي سكوت.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية حصلت على خط مستحضرات تجميل بعنوان Haus Lab، مستوحى من اطلالتها في فيلم ريدلي سكوت الذي طال انتظاره، حيث تلعب جاجا دور باتريسيا ريجياني مارتينيلي، الزوجة السابقة لوريث جوتشي ماوريتسيو جوتسي، التي أدينت بقتله.



ليدي جاجا

وضم خط مستحضرات التجميل الجديد الذي طرحته جاجا ضمن مجموعتها الشهيرة، عبارة عن الكثير من أحمر الشفاه الشهير باللمعان، بالإضافة إلى إصدارات جديدة لـ كحل العيون الأسود المميز الذى انتشر بشكل كبير في تلك الفترة الزمنية والذى اعادت احياءه جاجا في فيلمها.

وشاركت جاجا متابعيها وجمهورها أمس، بالبوستر الرسمى لفيلمها الجديد House of Gucci ، وعلقت على البوستر الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام قائلا "باتريسيا تحصل دائمًا على ما تريد".



بوستر ليدي جاجا الأخير

وسبق أن عبرت النجمة ليدى جاجا عن سعادتها الكبيرة بعد عودتها لإحياء عروض حفلاتها اللايف من جديد، فى مسرح دولبى لايف الجديد فى لاس فيجاس فى بارك إم جي إم، وقالت عن ذلك في تصريحات تناقلتها المواقع العالمية: "لقد مرت 652 يومًا منذ أن رأيت هذا الجمهور الكبير، وهى الأيام التي عددتها، قبل أن أعود من جديد ويعود الجمهور لإلهامى من جديد وبعث الطاقة لدى".