شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية فى برنامج الملتقى الدولى للميكروتياترو اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت ضمن برنامج الملتقى الدولي للميكروتياترو ثلاثة عروض مسرحية ، العرض الأول " مجرد رقم " تأليف سامية جمال الدين وإخراج محمد عبد المنعم ، والعرض الثاني " ملاك الموت " تأليف وإخراج شادي رجائي ، والعرض الثالث " نشوي " تأليف جمال ياقوت وإخراج محمود جمال مرسي ، والعرض الرابع " تصفيات نهاية العالم " تاليف رانيا إبراهيم وإخراج اريج الخطيب ، والعرض الخامس والأخير " قرة عين " تاليف وإخراج فكري إبراهيم ، وتبدأ العروض من الساعة الثالثة في معهد ثربانتس بالإسكندرية.

وأشار الدكتور جمال ياقوت، إلى أن الميكروتياترو هذا الوافد الجديد تحمست له الأستاذ الدكتور نبيلة حسن، التي منحتها الحياة فرصة التعرف على فن الميكروتياترو من خلال احتكاكها المباشر بالمسرح الإسباني، فلم تتردد أن تنقل هذا النوع المسرحي المعاصر إلينا بكل شغف، فقامت بعمل دراسة عن مواصفات وظروف هذا الفن ونشرتها في مجلة المسرح مصحوبة بترجمتها لسبع نصوص تساعد المهتمين على التعرف على الميكروتياترو، ثم هاهي تقوم بعمل مهرجانها الأول للميكروتياترو حتى تصبح التجربة رأي العين لا مجرد قواعد نظرية تنتهي بالانتهاء من قراءتها.

وأضاف ياقوت، أن أهمية هذا النوع المسرحي الجديد في رأيي تأتي من مناسبته لإيقاع الحياة المعاصرة، فالمسرحية تقدم في غرفة مساحتها 15 مترًا مربعًا، يحضرها 15 فردًا، ويستغرق عرضها 15 دقيقة، ويمكنك أن تشاهد العرض ثم تخرج لتحتسى فنجانًا من القهوة قبل أن تلحق بعرض جديد، وبالتالي فأنت لست مضطرًا لأن تجلس ساعتين أو أكثر متململلًا تريد الخروج ، لأن فلسفة الميكروتياترو تقوم على شرطين هما في رأيي سبب نجاحه، وسيكونان أيضًا سبب انتشار هذا النوع المسرحي الجديد، هذان الشرطان هما: أن يبدأ العرض من Point OF Attack نقطة هجوم، أو مشكلة ، وأن يكون فيه Major Turning Point أي نقطة تحول كبرى، وهو ما يضمن روعة الاستهلال، لأن البدء من مشكلة أو نقطة هجوم يضمن شد انتباه المتلقي ويضمن كذلك أسر ذهن المتلقي مع العرض حتى النهاية.