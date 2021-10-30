شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أصالة والرويشد يشعلان "مدرج خورفكان" بأمسية من الطرب الأصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أحيا نجما الغناء الخليجي والعربي أصالة وعبدالله الرويشد، الجمعة، أولى حفلات موسم "هلا خورفكان" في أمسية من الطرب الأصيل.



وأُقيم الحفل وسط أجواء مبهرة من الفن والفخامة والأصالة والطرب، على مدرج خورفكان، الوجهة الثقافية والتحفة الفنية المعمارية التي تلتقي فيها العمارة الرومانية بالطابع الإسلامي، وبحضور متذوقي الفن الأصيل واللحن العذب.

وأشعلت أصالة بصوتها القوي وإحساسها المرهف الأمسية وسط حفاوة كبيرة من جمهورها المحب، بتوليفة مميزة من أغانيها التي تترجم أعذب المشاعر وأصدقها، مثل "اشتقت إليك"، و"بنت أكابر"، و"عقوبة"، و"اتحبني"، و"ذاك الغبي"، و"كان يهمني"، و"روح وروح".

وأطربت أصالة جمهورها، الذي تفاعل معها، بأغنية "أسمع صدى صوتك"، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي غنتها لأول مرة في 1991، حيث دشنت الأغنية بداية مشوارها في سماء الفن الخليجي.

وأطل سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد على جمهوره في إمارة الشارقة بتوليفة من أعماله الغنائية التي صعدت باسمه في سماء الأغنية الخليجية، وجعلت منه اسماً خالداً في أذهان محبيه ومعجبيه من متذوقي الطرب الخليجي الأصيل.

وتنقّل الرويشد بين إصداراته التي اشتهر بها وقادته إلى السطوع بين مشاهير الفن الخليجي، ليجذب أفئدة الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أبرز أغانيه مثل "دنيا الوله"، و"عويشق"، و"هجرتك"، و"تصور يا فلان"، و"ما في أحد مرتاح" و"اتبع قلبي".

وأسر سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد على مدرج خورفكان قلوب محبيه بأدائه لأغنية "أربع من الحور" من أشعار المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليقدم من خلال أدائه الرائع معزوفة من الغناء الأصيل واللحن الشجي.

ويعزز موسم "هلا خورفكان" الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة من خلال استضافة كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، الذي يقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية لجمهور إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وجرى الحفل وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقاً لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.

وسيكون جمهور إمارة الشارقة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على مدرج خورفكان، على موعد مع "قيثارة الأغنية الخليجية" نوال الكويتية، ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع platinumlist.net.

يذكر أن مدرّج خورفكان، الذي يمثل بوابةٌ تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، ليقدم تجربةً متكاملة ومتفردة، شُيّد في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرّج إلى أن يكون وجهةً عالمية في خارطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، وأن يكون جامعاً لكافة أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب، حيث صُمم المدرّج على مساحة 80 ألف قدمٍ مربع، ويتسع لـ3600 متفرج.

ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية، ليكون أيقونةً استثنائية، فهو يطل على شاطئ خورفكان من موقعه في قلب جبل السَيْده، ويجاوره شلال الكهف، ليكون بذلك معلماً سياحياً يقصده السكان والسياح.