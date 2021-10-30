شاهد.. جومانا مراد تروي كواليس العودة للفن

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد كواليس عودتها إلى الفن بعد عدة أعوام من الغياب عن الشاشات، تفرغت خلالها لرعاية أسرتها.



وقالت جومانا، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي "عمرو الليثي" في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية، إنها رأت نجوماً كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كانت حريصة على تكوين عائلة قبل فوات الأوان.

وأضافت: "نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدتا قراري بالابتعاد لفترة حتى أعود لحياتي الخاصة، وقالتا لي بعد ذلك عندك الوقت أنك ترجعي إلى الفن".

وتابعت جومانا: "زوجي شجعني دائما على أن أعود للفن ولكني كنت حريصة على العودة بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة ٧ سنوات كنت ست بيت أقوم بتربية الأولاد وأهتم بزوجي، كما أنني أعشق القراءة".

وأوضحت الفنانة السورية أنها كانت مشتاقة إلى الكاميرا حين اتخذت قرار العودة والابتعاد عن الاعتزال. وتابعت: "لم أكن أريد أن أسمع كلمة (ستوب)، واندمجت في التمثيل مع أول مشهد لي، عند عودتي للفن".

ولفتت جومانا إلى أنها قدمت عدة أفلام مثل "كباريه" و"الفرح" و"كف القمر" و"الحفلة"، ورغم أن مشوارها الفني ليس كبيراً، ولكنها حرصت على اختيار الأفلام والأدوار بعناية.

وعما إذا كان هناك عمل فني ندمت على المشاركة فيه، قالت جومانا مراد: "ندمت على المشاركة في فيلم (لحظات أنوثة)، ولكني كنت صغيرة وليست لدي خبرة". وأضافت: "لا أريد أن أقول ندمت بمعناها الحرفي ولكني كنت صغيرة".

أما عن أفضل أعمالها، فقد لفتت جومانا إلى أن مسلسل "مطلوب رجال" نجح بشدة رغم أنها كانت تعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة.

وتطرقت جومانا مراد خلال المقابلة إلى المشاهد المؤثرة في حياتها، قائلة: "مشهد وفاة صديقتي أثر فيّ بشدة. توفيت نتيجة حدث إرهابي، وكان يوم جمعة، وكانت تساعد الأطفال وقام الإرهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص وتأثرت بشدة".

كما أشارت إلى قصة حب بريئة جمعتها بشخص وهي في الصف السادس الابتدائي، واستمرت عدة سنوات. وأضافت أنّ هذا الشخص تقدم لها عدة مرات وتم رفضه، لكنّها فوجئت بأنّه تزوج صديقتها.