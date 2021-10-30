شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان الغائب الحاضر فى بورتريه بالألوان المائية بافتتاح معرض Black American والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من رحيله في أغسطس 2020، إلا ان النجم العالمي تشادويك بوسمان، مازال الغائب الحاضر في العديد من المحافل الدولية والمعارض الفنية، ففي ظهور جديد أطل النجم الراحل في بوتريه بالألوان المائية في افتتاح معرض Black American Portraits المقرر انطلاقه يوم 7 نوفمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم الراحل عبر انستجرام، والتي يديرها أفراد عائلته، صور من البوتريه الخاصة به لتعلن عن سعادتهم في التكريم الجديد الذي سيحظى به بوسمان خلال الفترة المقبلة، وسرعان ما لقيت الصور التي نشرتها الصفحة الكثير من التفاعل والتعليقات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي مؤخراً، فإن منصة نتفليكس الأمريكية تعاونت في شراكة مع جامعة هوارد، لإنشاء منحة دراسية للطلاب بقيمة 5.4 مليون دولار، وستتوفر المنحة لطلاب كلية الفنون الجميلة التي أعيد تأسيسها في الجامعة مايو الماضي، وتستمر المنحة لمدة أربعة سنوات شاملة التكلفة الدراسية بالكامل.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة فارايتي، قال رئيس جامعة هوارد "واين أ. فريدريك": "تجسد هذه المنحة حب تشادويك لجامعة هوارد، وشغفه برواية القصص، واستعداده لدعم الأجيال القادمة من طلاب هوارد، أنا ممتن للدعم المستمر والشراكة من زوجة تشادويك، السيدة سيمون ليدوارد، على هذه الهدية المهمة".



رسمه بوسمان



تشادويك بوسمان

وكرمت جامعة هوارد خريجها الممثل الراحل تشادويك بوسمان، فى سبتمبر الماضي، بإعادة تسمية كلية الفنون الجميلة باسمه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بوسمان، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون، تخرج من جامعة هوارد عام 2000 بدرجة بكالوريوس في الإخراج، وكان له دور فعال في الحفاظ على كلية الفنون الجميلة، التي كانت قيد الدراسة لاستيعابها في كلية الفنون والعلوم الأكبر، وفقًا للجامعة.