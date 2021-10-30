شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنانة الكبيرة سعاد محمد والكاتب الصحفى محمد على فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا إياد فتوح ابن الفنانة الكبيرة سعاد محمد من زوجها الأول الكاتب الصحفى محمد على فتوح بالقاهرة، والراحل هو الابن الأوسط من أبناء الفنانة الكبيرة سعاد محمد، حيث أنجبت من زوجها الأول الشاعر الكاتب الصحفى اللبنانى محمد على فتوح 6 أبناء هم : فؤاد، جواد رشاد، حماد، إياد، ونهاد، بينما أنجبت من زوجها الثانى المهندس المصرى محمد بيبرس 4 أبناء هم: أشرف ، إيمان ، دولت ، و أكرم وللراحل أخوة من الأب هم الكاتب الصحفى اللبنانى عماد فتوح، وجهاد ورفيف وزياد وبديع محمد على فتوح ، وتم تشييع جنازة ابن الفنانة الراحلة سعاد محمد ودفنه فى القاهرة.

وكان للشاعر والصحفى محمد على فتوح دور كبير فى مسيرة الفنانة سعاد محمد حيثساعدها فى بداياتها الفنية ، وكان كاتبا مخضرما يكتب فى الفن لعدد من المجلات الشهيرة، كما كان شاعرا غنائيا يكتب لعمالقة الطرب ومنهم عبدالوهاب، وتزوج من شادية العرب سعاد محمد وهى فى سن الصبا ومعه انطلقت مسيرتها الفنية ، كما كتب لها ما يقرب من 140 أغنية، وكان قد تزوج وأنجب قبل زواجه منها حيث يكبرها بسنوات كبيرة.

وبعد طلاق سعاد محمد من الكاتب الصحفى محمد على فتوح وزواجها من المهندس المصرى محمد بيبرس وإنجابها 4 أبناء منه ، عاش أبنائها العشرة معاً ، كما كانت علاقتهم جيدة بأبناء الزوج الأول محمد على فتوح ، حتى أن الفنانة الكبيرة ربطتها علاقة قوية بابنه الكاتب الصحفى عماد فتوح الذى يحفظ تاريخها وجمع معظم تراثها.