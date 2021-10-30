سيمون تستعيد ذكرياتها مع أول ظهور فني لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة سيمون، ذكرياتها مع أول ظهور لها على الساحة الفنية.

ونشرت سيمون، أول موضوع صحفي كُتب عنها مع بداية ظهورها الفني، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أول ظهور فني"، وجاء الموضوع تحت عنوان "نجمة الأغنية الخفيفة حديث الوسط الموسيقي".

جدير بالذكر أن سيمون حققت نجاحا كبيرا في التسعينيات بأغاني ذات طابع ولون مختلف، من بينها "مش نظرة وابتسامة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر الأعمال التي قدمتها مسلسل "حلم الجنوبي"، ومسرحية "لعبة الست"، مسلسل "فارس بلا جواد"، وفيلم "آيس كريم في جليم".