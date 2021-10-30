الأوبرا تحتفل بـ30 عاما على مهرجان الموسيقى العربية.. تكريم 19 شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وذلك في الثامنة مساء الاثنين الأول من نوفمبر على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، هم: الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، هم: الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير (مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

وعقب التكريم تُقام فعاليات الحفل الفنية، والذي يحمل عنوان "لمسة وفاء" وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالعزف على آلة الفلوت للحني "حبك واستيقظي يا أمتي" من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي إلى جانب عدد من أعماله الأخرى، منها "حبيبي دائما، ولكن شيء ما يبقي، المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمة العرب أداء ريهام عبدالحكيم، لا إله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات .

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عاما من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسين محمود عبداللطيف وعاصم السيد .

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي، الأول مشترك للفنان المكرم أحمد إبراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الاسكندرية حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب .

يُذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغي، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان".