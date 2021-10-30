بحضور وزيرة الثقافة.. مي فاروق وإيمان عبدالغني تشاركان بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الليلة المصرية الأولى في موسم الرياض، والتي أحياها الأوركسترا الشرقي للموسيقى العربية، تحت إشراف الفنانة جيهان مرسي وبقيادة المايسترو حازم القصبجي، وأقيمت على مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد .

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الإبداعية، مشيرة إلى دورها الهام في توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب، وتابعت أن الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تأتي تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما في مختلف المجالات .

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن فرق الموسيقى العربية تعد سفيرا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوى فني يستعيد أمجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلى خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض.

كما أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي أن حفلي الأوركسترا المصري للموسيقى العربية يومي الجمعة والسبت ٢٩ ، ٣٠ أكتوبر على مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما، وأصبحا كاملا العدد وهو ما يؤكد الحضور القوي للفنون المصرية في المشهد الثقافي العربي .

بدأ الحفل بموسيقى "نبتدي منين الحكاية"، وتألقت المطربة إيمان عبدالغني بأغاني "في يوم وليلة، أما براوة، مقادير، أنا بعشقك". وتغنى المطرب أحمد عفت "بالهوا هوايا، الحلوة، موعود"، ودويتو "حاجة غريبة"، كما تجلت المطربة مي فاروق وأشعلت المسرح وهتف لها الجمهور في أغاني "ألف ليلة وليلة، فكروني، وتصدق" .