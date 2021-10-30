وفاة نجل المطربة الكبيرة سعاد محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي صباح اليوم السبت، إياد فتوح ابن المطربة الكبيرة سعاد محمد من زوجها الأول الكاتب الصحفي محمد علي فتوح.

وأعلن خبر وفاته أخوه من والده عماد، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم وفاة المرحوم بإذنه تعالى إياد فتوح، المتوفي في مقر إقامته بالقاهرة في 2021/10/28 .. والداه: الشاعر المرحوم محمد علي فتوح والمطربة المرحومة سعاد محمد .. أشقاؤه من أبويه: فؤاد، جواد، نهاد، حماد ، ورشاد.. إخوته لأبيه: عماد ، المرحوم جهاد، رفيف،زياد، وبديع..إخوته من والدته أنجال المهندس محمد بيبرس: أشرف ، إيمان ، دولت ، وأكرم. تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان للشاعر والصحفي محمد علي فتوح دور كبير في مسيرة الفنانة سعاد محمد، حيث ساعدها في بداياتها الفنية، وكان كاتبا مخضرما يكتب في الفن لعدد من المجلات الشهيرة، كما كان شاعرا غنائيا يكتب لعمالقة الطرب ومنهم عبدالوهاب، وتزوج من شادية العرب سعاد محمد وهي في سن الصبا ومعه انطلقت مسيرتها الفنية، كما كتب لها ما يقرب من 140 أغنية، وكان قد تزوج وأنجب قبل زواجه منها حيث يكبرها بسنوات كبيرة.

وبعد طلاق سعاد محمد من الكاتب الصحفي محمد علي فتوح وزواجها من المهندس المصري محمد بيبرس وإنجابها 4 أبناء منه، عاش أبنائها العشرة معاً، كما كانت علاقتهم جيدة بأبناء الزوج الأول محمد علي فتوح، حتى أن الفنانة الكبيرة ربطتها علاقة قوية بابنه الكاتب الصحفي عماد فتوح الذي يحفظ تاريخها وجمع معظم تراثها.