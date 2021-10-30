"فكرت بالانتحار وبستخير ربنا في أعمالي".. 24 تصريحا لـ جومانا مراد بـ"واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت خلال الحلقة عن قصة حب عاشتها في المرحلة الإبتدائية وقرارات في حياتها الخاصة، وابتعادها عن التمثيل 7 سنوات ولحظة عودتها، وغيرها من الأمور الأخرى.

نستعرض لكم 24 تصريحا لـ جومانا مراد بالحلقة في التقرير التالي:

- جمعتني قصة حب بريئة بشخص في الصف السادس الإبتدائي، واستمرت عدة سنوات، وتقدم عدة مرات وتم رفضه أكثر من مرة، وفوجئت بأنّه تزوج صديقتي.

- استشهدت أعز صديقاتي وكانت تعمل مُدرسة نتيجة حادث إرهابي، وخلال تواجدها بالمدرسة هاجمها الإرهابيين وقتلوها واستشهدت بعملها.

- أنا عاطفية جدًا وأتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار، وأنا دلوعة جدا، وأخدت قرصين ووالداي عاتباني بشدة على ذلك.

- أنجبت في الشهر السابع وأحب ألعب مع أطفالي وأقبّلهم وأغمرهم بالعطف والحب، وأحرص على أن أهتم بأولادي.

- جدتي أحسنت تربيتي، وأتمنى أن أفعل نفس الشيء مع أولادي.

- كنت مسافرة إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة، وعندما وصلت إلى أمريكا أنجبت، وأولادي أخذوا الجنسية الأمريكية.

- كنت ألعب الجمباز وأنا صغيرة.

- كنت أصعد على سطح العمارة وأهرب من والدي وجيراني خافوا عليا وكنت جريئة ومغامرة جدا.

- ابتعدت عن الفن 7 سنوات وكنت فيها ست بيت، وأقوم بتربية الأولاد وأهتم بزوجي.

- لا أستطيع الابتعاد عن الفن بشكل نهائي وأخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا.

- زوجي هو من شجعني أن أعود للفن ولكني كنت حريصة على أن تكون العودة بشكل أفضل.

- حرصت على الزواج وأن يكون لدي عائلة حتى لا أكون وحيدة.

- زوجي يقف بجانبي ويحترمني ودائما ما يحتويني.

- رأيت نجوما كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولهذا كُنت حريصة على تكوين عائلة قبل فوات الأوان.

- نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدا قراري بالابتعاد لفترة عن الفن حتى أعود لحياتي الخاصة، والعودة مجددا للفن.

- أعشق القراءة.

- أنتجت عملا بعنوان "مدرسة الحب" مع 8 ممثلين أتراك، وكانت تجربة ناجحة وكان رد الفعل رائعًا.

- أنجبت عن طريق التلقيح الصناعي.

- يسرا كانت السبب في عودتي للدراما المصرية.

- قدمت أفلام "كباريه والفرح وكف القمر والحفلة"، ومشواري في الفن ليس كبيرا، ولكني حرصت على اختيار الأفلام والأدوار بعناية.

- ندمت على المشاركة في فيلم "لحظات أنوثة"، ولكني كنت صغيرة وليس لدي خبرة.

- أنا أكتر منتقدة لنفسي وأحيانا بكون قاسية على نفسي.

- أنا بستخير ربنا في الأعمال التي أشارك فيها وباخد وقتي في التفكير.

- أفضل الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "مطلوب رجال"، وكنت أعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.