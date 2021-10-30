بالصور| حضور جماهيري كبير لأولى حفلات "صوت السينما" في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وسط حضور جماهيري كبير، انطلقت مساء الجمعة أولى حفلات "صوت السينما" الذي تقدمه "مجموعة MBC"، بالتعاون مع شركة RMC، من داخل قصر عابدين.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين للاستمتاع بتراث السينما المصرية الغني مع صوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

استمتع الحضور بالعديد من الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها "عشانك يا قمر" و"أهواك" لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، "حاجة غريبة" لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني.

ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور حفل "صوت السينما" تقرر إقامة حفل إضافي ثان اليوم "السبت" 30 أكتوبر على نفس نسق الحفل الأول.

يُذكر أن "صوت السينما" هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

وكانت "مجموعة MBC" سبق وأقامت في مصر حفلات لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم وعبدالحليم حافظ بالتعاون مع شركة RMC على المسرح بتقنية الهولوجرام، وحققت الحفلات نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً.