دارين حداد لـ"الخليج 365": أشارك بمسرحية استعراضية قريبا.. وأنتظر عرض "عمر الناجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة دارين حداد، إنها تستعد للمشاركة في مسرحية جديدة، من المقرر أن يتم عرضها على مسرح أبو ظبي، مع شركة الباتروس.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرحية مع فريق مصري، بينهم خالد سليم، شيري عادي وسلوى خطاب، وهي عمل استعراضي".

وأشارت إلى استعدادها للمشاركة أيضا في بطولة فيلم جديد، وعن سبب غيابها الفترة الماضية عن الأعمال المصرية، أكدت أنها تواجدت في سوريا لفترة بسبب تصوير أحد الأعمال، كما كان من المفترض أن يُعرض لها مسلسل "عمر الناجي" بطولة الفنان أمير كرارة، ولكن تم تأجيله.

جدير بالذكر أن دارين حداد تواجدت الفترة الماضية في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر.