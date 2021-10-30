جومانا مراد تروي قصة استشهاد أعز صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روت الفنانة جومانا مراد، قصة استشهاد أعز صديقاتها وكانت تعمل مدرسة، وقصة حب وقعت فيها بالمرحلة الإبتدائية استمرت لسنوات.

وقالت جومانا، ببرنامج "واحد من الناس"، إنّ قصة حب بريئة جمعتها بشخص وهى في الصف السادس الإبتدائي، واستمرت عدة سنوات.

وتابعت جومانا، أن هذا الشخص تقدم لها عدة مرات وتم رفضه أكثر من مرة، لكنّها فوجئت بأنّه تزوج صديقتها ولم يغضبها هذا الأمر.

وأضافت، أن استشهاد أعز صديقة لها، كان الأصعب بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان نتيجة حادث إرهابي وهي كانت مدرسة، وخلال تواجدها بالمدرسة هاجمها الإرهابيين وقتلوها واستشهدت بعملها.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.