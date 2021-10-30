شريهان: "مصر في قلب أولادها كل حاجة فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة شريهان، بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها بمصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن مصر في قلب أولادها كل حاجة فيها.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "مصر في قلب أولادها، كل حاجة فيها وبيهم حلوة وعظيمة، ومالهاش زي".

وكانت شريهان، كتبت تدوينة سابقة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: "مجدي يعقوب، عادل إمام، عمر خيرت، عمرو دياب، محمد صلاح.. النجاح اختيار وإرادة وإدارة وطموح بعمل وعرق وتعب وجهد واجتهاد وتواضع واحترام واكتفاء".

وأضافت: "هم وغيرهم أعلام مصرية عظيمة صنعوا تاريخا مشرفا وما زالوا يصنعوا.. أعلام مصرية ترفرف فوق العالم ونفتخر.. ‏قد يكون النجاح أحياناً صدفة لكن الاستمراية لا تأتي أبداً بناءً على الصدفة.. كلمة من قلبي".

يذكر أن أخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها النجوم: هاني عادل، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي وغيرهم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.