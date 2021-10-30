- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ37 بلقطات من مغامراتها الأخيرة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية كاتى بيري، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 37، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بلقطات من أخر مغامراتها التي خاضتها احتفالا بعيد الميلاد، وظهرت في بعض الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى ترقص في احدى السهرات، بينما تمتطي الخيل في مغامرة أخري، لتشارك متابعيها بكواليس الاحتفالات التي استمرت لعدة أيام بحسب ما أعلنت عنه بيري.
واحتفل النجم العالمي أورلاند بلوم بعيد ميلاد زوجته النجمة الأمريكية كاتي بيري التي أتمت عامها السابع والثلاثين منذ ايام، فهي من مواليد يوم 25 أكتوبر عام 1984، ونشر بلوم صورة رومانسية تجمعه مع حبيبته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرا خلالها خلال احتفال ثنائي يجمعهما، معلقا عليها قائلا :"نحن نعيش حياة نحبها وهي ممتعة. سأحتفل بك اليوم وكل يوم. أحبك".
كما كشف بلوم عن تجهيزاته لغرفه ابنته "ديزي" في منزله مع كاتي بيري، التي يقوم بها بنفسه، حيث ظهر خلال صور وفيديو يقوم بدهان الحوائط بيده، والتي استقبلها شهر أغسطس 2020.
كاتى بيري فى احتفالها
كاتى بيري
وتخطط النجمة العالمية كاتى بيرى لإصدار فيلم وثائقى يشمل العديد من الجوانب و المحطات "المثيرة" من حياتها وذلك على خطى صديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت، وهوالخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها.
وكانت قد كشفت المغنية التى أطلقت مؤخرا ألبومها الخامس "Smile" ، أنها كانت تقوم بتجميع لقطات منذ فترة تواجدها فى الاستوديو إضافة الى لقطات من حفلاتها ، وذلك منذ إصدار ألبومها السابق "Witness".
جانب من احتفال كاتى بيري
وقالت كاتى بيرى لصحيفة ديلى ستار: "فى البداية كانت هناك فكرة حول طرح عمل يوثق بعض الاحداث ، ولكن مع مرور الوقت تصبح القصة أكثر جاذبية "، واستكملت كاتى كلامها مؤكده أن لديها لقطات لا تصدق وهى دائما تقوم بتوثيق اللحظات " .
واعترفت كاتى بيرى أنها استلهمت فكرة الفيلم الوثائقى من " Miss Americana " وهوالفيلم الوثائقى المذهل لتايلورسويفت الذى عرض إلى Netflix فى وقت سابق من هذا العام.