شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ37 بلقطات من مغامراتها الأخيرة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية كاتى بيري، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 37، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بلقطات من أخر مغامراتها التي خاضتها احتفالا بعيد الميلاد، وظهرت في بعض الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى ترقص في احدى السهرات، بينما تمتطي الخيل في مغامرة أخري، لتشارك متابعيها بكواليس الاحتفالات التي استمرت لعدة أيام بحسب ما أعلنت عنه بيري.

واحتفل النجم العالمي أورلاند بلوم بعيد ميلاد زوجته النجمة الأمريكية كاتي بيري التي أتمت عامها السابع والثلاثين منذ ايام، فهي من مواليد يوم 25 أكتوبر عام 1984، ونشر بلوم صورة رومانسية تجمعه مع حبيبته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرا خلالها خلال احتفال ثنائي يجمعهما، معلقا عليها قائلا :"نحن نعيش حياة نحبها وهي ممتعة. سأحتفل بك اليوم وكل يوم. أحبك".