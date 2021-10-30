شكرا لقرائتكم خبر عن 5 انفصالات بين الفنانين فى 2021.. أبرزهم حياة زوجية دامت 51 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان مصطفى فهمى، مواقع التواصل الاجتماعى الساعات الأخيرة بعد انفصالها بشكل مفاجئ عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، والتي تلقت خبر طلاقها غيابيا أثناء تواجدها فى لبنان وتفاجأت بذلك من المحامية الخاصة بالفنان مصطفى فهمى ومن مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم من خلال هذا التقرير حالات الانفصال التى شهدها عام 2021 حتى وقتنا الحالى.



رجاء حسين وسيف عبد الرحمن

الفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبد الرحمن

كانت البداية مع الفنانة رجاء حسين التى أعلنت انفصالها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما قبل سنوات، فى شهر فبراير الماضى من خلال لقاء فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذى يذاع على قناة cbc، وقالت "استحملت لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال لإن اللى كنت خايفة عليه راح خلاص، وتحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب".

وأضافت رجاء حسين "تحملت فكرة إن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا لسنوات من أجل الأولاد والمرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها فى المقام الأول قبل قلبها، وسيف رجل طيب ومحترم ولما تزوج امرأة أخرى كنت على تواصل مع زوجته".



اسما شريف منير ومحمود حجازى

أسما شريف منير والفنان محمود حجازى

أعلنت أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها على فيس بوك، فى شهر أبريل الماضى، وكتبت أسما "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أى تفاصيل تانية إحنا كان فى بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم فى تفاصيل بيتنا".



نانسى صلاح وسامح عبد العزيز

الفنانة نانسى صلاح والمخرج سامح عبد العزيز

أعلنت الفنانة الشابة نانسى صلاح، فسخ خطبتها من المخرج سامح عبد العزيز، شهر أبريل الماضى، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر"، فيما حرص عدد من أصدقائها ومتابعيها على دعمها من خلال التعليقات، فقالت إحداهما: "ربنا يعوضك خير ويرزقك بالشخص المناسب اللى يستاهلك متزعليش"، كما علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، قائلة: "فعلاً قسمة ونصيب كل شىء مكتوب.. المهم تبقى حلوة زى ما أنتى".



امينة خليل وخطيبها

الفنانة أمينة خليل

أعلنت الفنانة أمينة خليل منذ أيام، فسخ خطبتها عن رجل الأعمال عمر طه، وقالت أمينة "قدر الله وما شاء فعل"، موضحةً أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئا أفضل.

وأضافت أن الزواج بفنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأنه يحتاج إلى رجل قوى جداً ليتحمل الأمر، حيث إن الحياة فى هذه الحالة لا تكون سهلة، ورأت أن بعض الرجال لا يقبلون أن تكون الزوجة أكثر شهرة، مشيرةً إلى أن الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع، ورجال آخرون لا يتقبلونه.



مصطفى فهمى وفاتن موسى

الفنان مصطفى فهمى والإعلامية فاتن موسى

خبر انفصال الفنان مصطفى فهمى والإعلامية فاتن موسى، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشر الخبر يوم الخميس، وكان المفاجأة هو تعليق الإعلامية فاتن موسى التي أكدت، أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمى، عن طريق المحامية سناء لحظى، والسوشيال ميديا، قائلة: "علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة الخميس".

وأضافت فاتن موسى فى بيان عبر حسابها الرسمى بإنستجرام "أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمى عن طريق المحامية مساء الخميس، وهكذا علمت بالطلاق الغيابى منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية".