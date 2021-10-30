شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ويحيى الفخرانى.. أكتوبر يشهد عودة الكبار لخشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شهر أكتوبر الحالى شهد انتعاشة مسرحية مميزة منذ بداية أيامه بعد عودة اثنين من كبار نجوم الفن المصرى إلى خشبة المسرح، ليمتعا الجمهور الذى يمنى نفسه برؤية إبداع فنانهم المفضل على المسرح، حيث عاد النجم الكبير محمد صبحى من جديد خلال هذا الشهر للمسرح منذ آخر أعماله "خيبتنا" التى عرضت آخر مرة عام 2018، وكذلك عاد الفنان الكبير يحيى الفخرانى لعرض مسرحيته بعد توقفه عدة أسابيع متتالية.

افتتح الفنان محمد صبحى مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" خلال مطلع الشهر، وسط حضور كبير بمدينة سنبل للعرض الخاص للصحافة والإعلام، ويقوم ببطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استوديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

المسرحية بمثابة عرض كوميدى موسيقى غنائى استعراضى يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصرى وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راقٍ.



مسرحية "نجوم الظهر"

كما عاد النجم الكبير يحيى الفخرانى لعرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" بعد توقفه عدة أسابيع، وذلك بعدما شهدت العروض الماضية حضوراً جماهيراً كثيفاً سواء خلال العرض في مكتبة الإسكندرية حيث انطلق هناك، وبعد ذلك على مسرح كايرو شو.

"ياما فى الجراب يا حاوى" من إنتاج كايرو شو بمشاركة "تذكرتى" برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم مثل النجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.