بهذه الكلمات.. كارمن لبس تهاجم جورج قرداحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شنت الفنانة كارمن لبس، هجوما على الإعلامي جورج قرداحي وزير الإعلام الحالي في لبنان.

وكتبت كارمن، عبر حسابها على تويتر : "‏إلى ‎جورج قرداحي، مع إحترامي لتاريخك الإعلامي، بتعرف شو يعني تتوقف الحركة التجارية مع السعودية؟.. كم عيلة رح يتوقّف دخلها اللي هو أصلا محدود؟".

وأضافت "كنت بتمنى ما تعمل مثل باقي المسؤولين وترفض الإعتراف بخطأ، أقلّه حتى تجنّب شعب كامل يدفع ثمن زلّة لسان".

ويتعرض الإعلامي المعروف ووزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي، للهجوم بسبب تصريح له في برنامج "برلمان الشباب" بشأن الحوثيين وحرب اليمن، قائلا: "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي.. هناك اعتداء بالتأكيد وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف".

هذا التصريح خلق أزمة سياسية ودبلوماسية رغم أن الحلقة التي ورد فيها كانت في شهر أغسطس، قبل أن يتولى قرداحي وزارة الإعلام في لبنان، وأغضب التصريح دول الخليج وتبرأت منه الحكومة اللبنانية، ودافع قرداحي عن نفسه ورفض الاستقالة لكن الجدل مستمر.