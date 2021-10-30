موعد عرض فيلم "معركة الوعي" بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، وإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية، عروضه وأنشطته يوم الأربعاء الموافق ٣ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر عرض فيلم "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب، بمشاركة مخرج الفيلم وصناع العمل.

الجدير بالذكر أن الفيلم يتناول عدة بطولات تذكر لأول مرة لمجموعة من الجنرالات والقادة خلال معارك أكتوبر المجيدة.

ويقام العرض في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف - القاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركز.