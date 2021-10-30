اليوم.. 5 نجوم في ضيافة It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، المُذاع عبر قناة cbc، وذلك مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث في البداية المطرب الأردني عزيز مرقة عن أخر أعماله الموسيقية، وأبرزها أغنية "على وين رايحين" التي استلهمها من أزمة كورونا، وتعتبر أول فيديو كليب من إخراجه. كما يكشف عن تحضيراته لأغنية رومانسية بعنوان "بتحلوي بعيني"، واستعداده لإصدار عدد من الأغاني باللهجة المصرية، منها دويتو مع أحمد سعد.

أيضا تتحدث النجمة التونسية دارين حداد عن أخر أعمالها الفنية، على رأسها فيلم تونسي بعنوان "الجاسوس"، ومسرحية "فيلم رومانسي" مع كاست مصري يضم عددا من النجوم. كما تسترجع دارين أغرب مواقفها مع فيلم "الفيل الأزرق"، وتجربة عملها مع المخرج مروان حامد.

في نفس الحلقة يكشف نجم الراب "ويجز" عن كواليس أحدث أغنياته "كيفي كدا"، التي تعاون فيها مع فريق ديسكو مصر، وطرحها بطريقة الفيديو كليب، وكيف استلهم موضوع الأغنية من مشهد في فيلم "أبو علي" لكريم عبد العزيز.

من جانبها، تتحدث الممثلة التونسية الشابة رشا بن معاوية عن أحدث أعمالها في الدراما، حيث قدمت أدوارا بارزة مثل دورها بمسلسل "بخط الإيد" وتشارك حاليا في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "حكايتي مع الزمن" مع النجمة ميرفت أمين. كما تنتظر عرض فيلم "مربع برمودا" الذي تظهر فيه كضيف شرف وينتمي لنوعية الكوميديا.

وأخيرا، تحل الفنانة هنا شيحة ضيفة خلال الحلقة أيضا لتتحدث عن الأصداء الجماهيرية على أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر. وتكشف كواليس أعمالها الجديدة، مثل الفيلم الكوميدي "مربع برمودا"، وفيلم الدراما "النهاردة يوم جميل" الذي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي.