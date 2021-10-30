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كلوب يتحدث عن “جريمة” محمد صلاح

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

محمد صلاح

وصف مدرب يورغن كلوب، إراحة اللاعب المصري محمد صلاح، في المباراة القادمة بـ”الجريمة”.

وتحدث كلوب عن اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول بفريق برايتون، اليوم السبت، كاشفا عن رأيه بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في المباراة.

واستبعد المدرب الألماني فكرة إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيكون “جريمة”.

وأضاف يورغن كلوب: “يريد صلاح اللعب في المباراة بدقائقها الـ90، صحيح أنه لم يفعل ذلك قط، إلا أنه يود ذلك”.

وعن مباراة فريقه أمام برايتون، قال كلوب: “برايتون فريق جيد رغم عدم تحقيقه نتائج قوية مؤخرا”، حسبما نقل موقع “جول” المتخصص بأخبار .

جدير بالذكر أن صلاح هو أفضل هداف في الممتاز، برصيد 10 أهداف بتسع مباريات في “البريميرليغ” حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية تاريخية في مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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