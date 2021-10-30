يارا متألقة بأحدث صورها.. إطلالة تفيض أنوثة وبساطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة اللبنانية يارا تتلقى الأصداء الإيجابية حول إطلالتها في فعالية الأناقة والجمال “مردف ستايل ستيشن” منذ أيام بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت يارا على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة من مشاركتها في “ستايل ستيشن” في مردف سيتي سنتر، فظهرت بشكل معاصر وملائم للحدث.

وكانت إطلالة يارا بسيطة، فأبرزت أنوثتها والتي تعد من أبرز السمات في شخصيتها، خصوصًا أنها تتمتع بأنوثة طاغية. اختارت يارا لهذه المناسبة “جمبسوت” كشف سحرها وجمالها وجاذبيتها وخطفت الأنظار بأناقتها الفاتنة وإطلالتها الراقية.

وكانت يارا قد تحدّثت في “مردف ستايل ستيشن” عن علاقتها بالموضة وإطلالتها، وأكدت خلال حديثها، على سعادتها بأن تكون جزءا من هذا الحدث، وأنها تحب البساطة دائما في إطلالتها، وتهتم إلى أن يكون مظهرها معبرًا عن شخصيتها.

الجدير ذكره أن يارا تحصد في الفترة الحالية نجاح أولى أغنيات ألبومها اللبناني – المصري بعنوان “ملّيت” -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.