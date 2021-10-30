فارس كرم قريبًا في السويد.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلًا غنائيًا كبيرًا في السويد يلتقي خلاله جمهوره من الجالات العربية في أوروبا يوم 23 ديسمبر المقبل. وأعلن فارس عن الحفل من خلال صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر بوستر الحفل وعلّق قائلاً: “قريبًا في السويد”.

ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم خلال السهرة المنتظرة باقة من أجمل أغنياته التي يعشقها الجمهور ونذكر منها “بدنا نولعا”، و”حبك برمج”، و”سمع”.

وشهدت صفحات السوشال ميديا ترحيباً لافتًا بزيارة فارس كرم إلى السويد، ونشر محبوه بعض المقاطع من حفلاته السابقة التي أحياها هناك.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم في شهر نوفمبر المقبل لطرح ميني ألبوم جديد يتضمن 4 أغنيات، وكنا قد كشفنا في موقع “بتجرد” أغنه اختار هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.