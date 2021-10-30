شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الفاكهة.. المانجو بترعب محمد ممدوح والموز بيجنن على ربيع وبيغسله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من نجوم الفن من الفوبيا فى كثير من الأشياء وتختلف من فنان لآخر، حيث يعانى عدد من الفنانين من فوبيا الفاكهة ويخشى أصحاب هذه الفوبيا الاقتراب من الفاكهة.

محمد ممدوح: لا أتواجد فى مكان فيه مانجو

كشف الفنان محمد ممدوح أنه يعانى من فوبيا المانجو ولا يستطيع أن يتواجد مع هذه الفاكهة فى مكان واحد، وفى لقاء تليفزيونى قال إنه يعانى من فوبيا المانجو وأنه حاول مواجهة خوفه منها من قبل وحاول كثيراً وكان يفشل وينهار فى كل مرة.



محمد ممدوح محمد ممدوح

على ربيع بيغسل الموز من جوه و بره

أما الفنان على ربيع يعانى من الفوبيا من أشياء كثيرة ولا يأكل غير الطعام الذى يشتريه، كما أنه يقوم بغسل الموز "من برا ومن جوه" ولديه فوبيا من الأكل.

على ربيع

سيرين عبد النور بتتخنق أثناء تناول الطعام

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تعانى من فوبيا الأكل وتواجه اختناقا فى بعض الأحيان أثناء تناولها الطعام، وقالت فى أحد اللقاءات لها "صارت معى عندما آكل شيئا أختنق وما أقدر أتنفس"، وهو الأمر الذى يعد غريباً إلى حد كبير.

سيرين عبد النور