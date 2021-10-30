حقيقة إصابة الفنان أشرف زكي ب ” فقدان الذاكرة “

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 08:26 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى عدد من المواقع الخاصة بأخبار المشاهير أنباءا حول إصابة نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بفقدان للذاكرة نتيجة سقوطه في أحد المهرجانات الفنية .

وخرج الفنان أشرف زكي لكشف حقيقة ما تم تداوله وطمأنة جمهوره ومحبيه حيث أشار إلى أنه بصحة جيدة وبخير تماما ويباشر عمله بالنقابة إلى جانب إنشغاله بتصوير أعمال فنية جديدة .

وأضاف أن إصابته بفقدان الذاكرة هو حادث قديم سبق وأن تعرض له بسبب الإرهاق والتعب الشديد وسقوطه على الأرض بعد اختلال توازنه والذي تسبب في فقدانه للذاكرة بشكل مؤقت وبعد خضوعه للراحة والعلاج عاد إلى حالته الطبيعية .