إليسا تشن هجوما قاسيا على جورج قرداحي : ” بتحب الأسد والحوثيين روح لعندهم “

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 08:26 صباحاً - شنت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” هجوما على وزير الإعلام اللبناني الإعلامي ” جورج قرداحي ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر والتي طالبته من خلالها بتقديم استقالته من منصبه .

وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي في برنامج ” برلمان الشباب ” متحدثا عن الأوضاع في اليمن حيث أشار إلى أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب بها عبثية مسيئا إلى كلا من دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات .

وهو الأمر الذي تسبب في قطع العلاقات بين البلدين وقيام السعودية بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من لبنان .

وقالت إليسا في تعليقها على ذلك : ” جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكامله من وراء تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطاه ولا انتمائه .. بتحب الأسد والحوثيين روح لعندهم واترك لبنان بحاله إنت وحكومتك ومحورك كله ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا .. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدين عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران .. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير .. لازم اليوم تستقيلو ” .