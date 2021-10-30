الفنان المصري هنيدي في موسم الرياض بـ "سلام مربع"

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أعلن الفنان محمد هنيدي، عن موعد انطلاق أول عرض لمسرحيته الجديدة "سلام مربع" في العاصمة السعودية الرياض، وكشف عما تضمنته التحضيرات للمسرحية التي ستقام يوم "الاثنين" المقبل، وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة "بوليفارد رياض ستي"، ضمن موسم الرياض 2021.



أكد هنيدي أن الاستعداد للمسرحية بدأ قبل ثلاث أشهر، ونص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع الذين سيستمتعون بالعرض الشيق، معبرًا عن محبته للجمهور السعودي، بحسب صحيفة "الرياض".

كما عبرت الممثلة أيتن عامر، التي تشارك في بطولة المسرحية، عن محبتها للجمهور السعودي، وشغفها بتقديم عمل مسرحي متكامل ينال رضى الجمهور، مشيرة إلى أن المسرح هو بيتها الأول والمسرح هو شغفها، ولذلك ستقدم كل ما لديها في المسرحية المنتظرة، مبينة أن الجمهور السعودي ذواق ومهتم بالمسرح بشكل كبير.

وتدور فكرة المسرحية حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، وتعكس المسرحية واقعًا اجتماعيًا تتضمنه العديد من اللفتات الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور خلال حضور أعمال من بطولة هنيدي.

يذكر أن مسرحية "سلام مربع" من بطولة محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.