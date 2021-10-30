تعرف على أسعار العملات اليوم في المغرب السبت

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في بنك المغرب المركزي.



وزاد سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي مسجلا 10.24 درهم للشراء، و11.90 درهم للبيع.

وتراجع سعر الدولار عند 8.77 درهم للشراء و10.20 درهم للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني عند 12.10 درهم للشراء و14.07 درهم للبيع.

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.34 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، 2.38 درهم للشراء و 2.77 درهم للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتي 29.11 درهم للشراء، و33.83 درهم للبيع.

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وتفيد التوقعات الصادرة عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية بأن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً قوياً السنة الجارية، بعد تسجيله ركودًا ناهز أكثر من 6.3% سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقول بنك المغرب المركزي، في آخر أرقام له إن النمو الاقتصادي الوطني سيناهز 6.2% السنة الجارية، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي حوالي 5.7%، والبنك الدولي نسبة في حدود 5.3%.

وتبقى هذه التوقعات مرتفعة للغاية مقارنة بمعدل السنوات الماضية، لكنها تخفي وراءها حقائق تجعل منها نسبة نمو عادية بالنظر إلى الركود الاقتصادي الذي عاشه المغرب السنة الماضية.