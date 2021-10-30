شكرا لقرائتكم خبر عن ابنتا أشرف زكى وروجينا على طريق والديهما.. الكبرى مخرجة والصغرى تستعد للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الثنائى أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا من أشهر الـ"كابلز" فى الوسط الفنى، لاسيما أنهما من الزيجات الفنية الشهيرة فى الوسط الفنى، حيث تحظى علاقتهما باستقرار على مدار 25 عاماً، وبما أن الثنائى يعملان فى مجال الفن فالأول ممثل ونقيب الممثلين والثانية ممثلة كبيرة تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة، ما جعل ابنتيهما تسيران على خطاهما.



روجينا واشرف زكى وابتهما الصغرى مريم

الابنة الكبرى لأشرف زكى وروجينا مايا والتى تبلغ من العمر 22 سنة، قررت دراسة الإخراج فى معهد الفنون المسرحية، وتعمل منذ سنوات كمساعدة مخرج مع رامى امام، أحمد الجندى، وعملت مساعدة مخرج فى مسلسل والدتها روجينا "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضى، وأصبحت ترشح لإخراج لتولى مهمة إخراج أعمال بمفردها.

المفاجأة هى أن الابنة الصغرى لأشرف زكى وروجينا والتى تدعى مريم، تستعد لدراسة التمثيل في دبى خلال الفترة المقبل تمهيداً لاقتحام مجال التمثيل، لتسير على خطى والدتها ووالدها وكذلك عمتها الفنانة ماجدة زكى، لتكون أسرة أشرف ذكى فنية بالكامل.



روجينا وابنها الكبرى مايا

يذكر أن روجينا بدأت مؤخراً تصوير دورها فى فيلم "مربع برمودا" مع مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، شيرين رضا، وهنا شيحة، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحمد جمعة، والذي يدور في إطار كوميدى ومن تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في اطار كوميدى.