شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى زوجة محمد علاء فى مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ريم مصطفى من خلال مسلسل "الثمانية" شخصية زوجة الفنان محمد علاء، وتم تصوير مشهد الفرح فى أحد مطاعم الزمالك خلال الفترة الماضية، وتلعب ريم دور فتاة تعمل فى كباريه، بينما يلعب علاء دور الصديق المقرب لبطل العمل النجم آسر ياسين.

مسلسل "الثمانية" ينتمى لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، هم: آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، ومن المقرر تصويره فى مصر بجانب أكثر من بلد أوروبية منها فرنسا.

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة"، أما محمد علاء فانتهى من تصوير فيلم "القاهرة مكة" أمام منى زكى ومن إخراج هانى خليفة.