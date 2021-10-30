أيتن عامر تنشر صورا من مؤتمر مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورا من المؤتمر الصحفي لمسرحية "سلام مربع" قبل عرضها في موسم الرياض 2021.

"أيتن" ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة بالأسود، معلّقة: "من المؤتمر الصحفي لمسرحية سلام مربع".

وانعقد مؤتمر صحفي لأبطال مسرحية "سلام مربع" يوم الجمعة، قبل عرضها على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض 2021، وذلك بداية من الأول من نوفمبر.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، وإيمان السيد وغيرهم.