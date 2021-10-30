لطيفة فهمي عضو لجنة تحكيم في الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وقع اختيار القائمين على الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا"، على الفنانة لطيفة فهمي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار "سوى نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر.

الفنانة لطيفة فهمي هي ممثلة مصرية، عملت لسنوات طويلة في مجال إدارة المشروعات الثقافية، حيث تولت مسئولية البرنامج السينمائي والثقافي بالمركز الثقافي الفرنسي، كما قامت بإدارة مهرجان الشباب المبدع المسرحي التابع للمركز ذاته، بدأت التمثيل على خشبة المسرح وقدمت مسرحية "وبحلم يا مصر"، لكن جاءت فرصتها الكبرى في مجال التمثيل بفضل دورها في مسلسل "فوق مستوى الشبهات".

يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقى المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية، حيث يلتقي أولادنا، من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها، كما يشهد الحدث الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

ويشارك في المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فعاليات المهرجان، ووزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات في المهرجان، إضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.