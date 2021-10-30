شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تصوير وتنتهى رانيا فريد شوقى من "أم العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى يوم واحد تصوير أمام فريق عمل حكاية "أم العيال" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقى، للانتهاء منها، وهى إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" ، حيث تقدم رانيا بطولة الحدوتة بمشاركة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

"أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زى القمر"، حيث عرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

كما تم عرض أيضاً حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران ونيرة عارف وإخراج شادى عبد السلام، وتعرض حالياً حدوتة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.

يذكر أن رانيا فريد شوقى قدمت آخر أعمالها مسلسل "ولاد ناس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته صبرى فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخى ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى ، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.