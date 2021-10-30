شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف كوافيرة فى مسلسل "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية كوافيرة تنتقل من الفقر إلى حياة الأغنياء خلال أحداث مسلسل "المماليك" الذى أوشكت على الانتهاء منه، ويشاركها البطولة، كل من بيومى فؤاد ومحمد لطفى فيدرا وحنان سليمان ورامى وحيد ورامى غيط ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة .

وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ويذكر ان مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

وجدير بالذكر ان اسم مسلسل (المماليك) عند بداية ظهوره وانتشار أخبار عن بدء تنفيذه ظن الناس أنه ينتمى إلى الدراما التاريخية، ولكن على خلاف ذلك كشف مخرج الفيلم حازم فودة فى أحد اللقاءات الصحفية أن هناك رسالة فى بداية عرض الحلقات تحكى سبب التسمية وهى (لو أمسكت سراً ستصبح مالك، ولو مُسِكَ عليك سراً ستصبح مملوكاً)، وبالتالى كل الشخصيات مماليك سواء ممالك أو هم أنفسهم مملوكين لآخرين، وبالتالى هذا هو سبب التسمية بالإضافة لأن الزمن الحوار فى المسلسل لأشخاص معاصرين .