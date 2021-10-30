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صور| عائشة بن أحمد تداعب "دولفين" خلال رحلتها بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بصحبة "دولفين" وهى تداعبه داخل المياه، وذلك خلال تواجدها بمدينة دبي بالإمارات.

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "أمس كان أجمل يوم في حياتي".

وتشارك عائشة بن أحمد في المسلسل الدرامي الجديد "وعد إبليس" الذي تنتظر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ويخوض بطولته عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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