صور| عائشة بن أحمد تداعب "دولفين" خلال رحلتها بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بصحبة "دولفين" وهى تداعبه داخل المياه، وذلك خلال تواجدها بمدينة دبي بالإمارات.

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "أمس كان أجمل يوم في حياتي".

وتشارك عائشة بن أحمد في المسلسل الدرامي الجديد "وعد إبليس" الذي تنتظر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ويخوض بطولته عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.