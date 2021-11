فجر السعيد تقارن بين موقفها وموقف عمرو اديب من تصريحات جورج قرداحي: “تأخر كثيرا”!

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 04:40 صباحاً - قارنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد بين موقفها السريع وموقف الاعلامي المصري عمرو اديب، الذي قالت انه تأخر كثيرا، من تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول موقفه من الحرب اليمنية.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر جسابها على تويتر: “الا تروا معي بأن #عمرو_أديب تأخر كثيراً في التعليق على تصريحات #جورج_قرداحي .. تصريح جورج الثلاثاء تم نشره وتداولته المواقع وانا علقت عليه في برنامجي بنفس اللحظه … واحنا اليوم الجمعه وعمرو الذي يعمل بقناة #سعوديه اليوم فقط علّق !!!!!”.

وكانت فجر السعيد قد علقت في وقت سابق على تصريجات جورج قرداحي وطالبته الاستقالة قائلة “السعوديين عطيوك قيمة وطلعوك من لا شيء من واحد مذيع طايح ما حد داري عنك في التلفزيون سووك اعظم مذيع في العالم واعطوك برنامج توزع ملايين على العالم ماسك شيك بمليون والشيك باسمه واكبر فنانين العالم العربي جابوهم حطوهم عندك عشان يصعدون باسمك الصراحة انك ما كفو وناكر للمعروف”.

وتابعت فجر السعيد “انت من راسك للرجلك فضل السعودية عليك هذا التصريح ما يطلع منك مهما كان يا اخي تذكر اللحم والعيش والكبسة اللي اكلته من خير السعودية البيت اللي انت ساكنه من ضل السعودية والسيارة اللي انت راكبها من فضل السعودية”.