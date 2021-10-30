والد ياسمين صبري يكذبها ويكشف عن صور خطوبتها الأولى

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 04:40 صباحاً - شنَّ الدكتور أشرف صبري، هجوماً جديدا على ابنته الفنانة المصرية ياسمين صبري، بعد أن أعلنت في تصريحاتها الأخيرة عن عدم وجود علاقة تربطها بوالدها.

وفي محاولة لتكذيب ادعاءات ياسمين صبري، خرج أشرف صبري عن صمته ونشر عدداً من الصور التي تجمعه مع ابنته من خطوبتها الأولى لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها عندما ادّعت بأنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها.

وكتب والد ياسمين صبري تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك” تعليقاً على صور ابنته: “بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها”.

وتابع الدكتور أشرف صبري هجمومه على ابنته ياسمين صبري: “الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وما كنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا”.

وأضاف والد ياسمين صبري في تعليقه: “واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري ردت للمرة الأولى على والدها من خلال لقاء لها في “برنامج ABtalks على يوتيوب”، وكشفت أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها “صارمة” وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.

وقالت ياسمين في تصريحاتها: “مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.