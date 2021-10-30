كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 04:40 صباحاً - شدد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على أهمية ومكانة المملكة، محذرا من يعاديها أو يحاول التطاول على قادتها.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا تحارش المملكة العربية السعودية أو السعودي، أوزن كلامك زين قبل تقوله، أو أفعالك”.
وتابع”السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر، واللي ما يعرف حجمه الأيام تعلمه، والتاريخ قدامكم بدون ما أقول دول أو أشخاص”.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: “هالبلد محفوظة من رب السماء، ومن بعده قيادتها الحكيمة وشعبها الأبي”.
يأتي ذلك بعد الازمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: “السعوديه وقيادتها وشعبها خط احمر … والي مايعرف حجمه الايام تعلمه حجمه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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