شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث والأخير من A Discovery of Witches يطرح يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الموسم الثالث والأخير من A Discovery of Witches في يناير من العام المقبل 2022، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرض العمل بالتحديد بعد، على أن يحتوى الموسم الثالث والأخير من 10 حلقات، ستصل مدته إلى حوالى ساعة.

وطرحت الجهة المنتجة لـ مسلسل A Discovery of Witches، فيديو ترويجى تشويقى للموسم الثالث والأخير، الذى كشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات التشويقية لأبطال العمل.

ويدور مسلسل A Discovery of Witches، حول ماثيو (جود) وديانا (بالمر) والذى يجب عليهم العثور على معلمة ساحرة قوية لمساعدة ديانا في التحكم في سحرها والبحث عن كتاب الحياة المراوغ، ودار الموسم الأول من المسلسل حول العالم الذى يعيش فيه السحرة ومصاصو الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سرى بين البشر.

يقوم ببطولة الموسم الجديد من مسلسل A Discovery of Witches ، كل من تيريزا بالمر وماثيو جود مع أليكس كينجستون، وفالاري بيتيفورد، وليندسي دنكان، وإدوارد بلوميل، وعايشا هارت، ودانييل إيزرا، وآيسلينج لوفتوس، وتريفور إيف، وأوين تيل، ومالين بوسكا، وجريج تشلين، وجيمس بوريفوي، وستيفن كري، وأديل ليونس.