شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان فى ضيافة قصر السينما الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ندوة وتكريم للفنان خالد سرحان، خلال برنامج "نجم وندوة"، وذلك يوم الأحد المقبل بقصر السينما بجاردن سيتى، ويدير الندوة عصام زكريا.

ويتحدث الفنان خالد سرحان خلال الندوة عن كواليس أعماله الأخيرة بالتزامن مع عرض حدوتة "لحظة ضعف" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، والذى يلعب بطولتها، كما يتطرق إلى أعماله الأخيرة مثل مسلسل "اللى ما لوش كبير" و"المداح"، وكواليس أدواره بتلك الأعمال.

حدوته "لحظة ضعف" بطولة النجم خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، تامر مجدى وآخرين، إنتاج شركة سينرجى، من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.

أما مسلسل "اللى مالوش كبير" فهو من طولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.