"بتصور معاه عشان مايضربنيش".. هنيدي مع شاب عملاق في مؤتمر "سلام مربع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له مع شاب عملاق يُدعى "يزيد" من فريق التسويق لمسرحيته "سلام مربع" والتي تُعرض ضمن موسم الرياض 2021.

وعلّق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "في مؤتمر مسرحية (سلام مربع) مع (يزيد) من فريق التسويق.. تقريبا (يزيد) الفريق كله وبتصور معاه غصب عني عشان مايضربنيش".

قبل أن ينشر هنيدي الصورة مجددا بعد إجراء تعديل يُظهره بحجم أكبر إلى جوار "يزيد"، وعلّق: "من مؤتمر مسرحية (سلام مربع) في موسم الرياض".

وعقد فريق مسرحية "سلام مربع" مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قبل عرضها على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض، بداية من الأول من نوفمبر.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، وإيمان السيد وغيرهم.