ياسمين صبري بـ"الأخضر" في جلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت ياسمين، صور الجلسة عبر حسابها بموقع "تويتر"، وظهرت خلالها مرتدية فستانا باللون الأخضر، نال إعجاب متابعيها.

وتستعد الفنانة ياسمين صبري، لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل جديد من فكرتها، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.