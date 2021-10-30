محمد الفلاح - 3 فنانات يظهرن على إنستجرام وزارة العدل المصرية.. ما القصة

السبت 30 أكتوبر 2021

ظهرت الفنانات المصريات سوسن بدر ونيرمين الفقي ونشوى مصطفى، الجمعة، على الحساب الرسمي لوزارة العدل المصرية على "إنستجرام".



الوزارة نشرت مقاطع فيديو وتدوينات للفنانات وهن يشدن بخدمات مكاتب الشهر العقاري.

وفي الفيديو الأول تظهر الفنانة سوسن بدر وهي داخل مكتب الشهر العقاري، معبّرة عن سعادتها بالطفرة التي تشهدها المكاتب من حيث الإنشاءات أو إدخال التقنيات الحديثة في عملها.

وقالت إن فروع الشهر العقاري في مصر أصبحت تطبق معايير احترام الإنسان والآدمية، كما تم القضاء على الزحام فلم يعد موجودا كما كان فى السابق.

واقترحت أن يتم تعميم ما شاهدته من تطوير داخل مكاتب الشهر العقاري والمكينة في الحجز والدخول وإنهاء المعاملات وسداد الرسوم إلكترونيا على جميع مكاتب الجمهورية، حيث تعد فكرة السداد بالقبول أكثر ضمانا.

وفي مقطع آخر ظهرت الفنانة المصرية نرمين الفقي وهي توثق تجربتها بالفيديو أثناء عمل توكيل بالشهر العقاري.

وعبّرت عن سعادتها البالغة من تعامل الموظفين معها وتغير شكل مكاتب الشهر العقاري، واستشهدت بحديث لأحد المواطنين الذي حضر في مكتب الشهر العقاري لإنهاء عمل توكيل، حيث أكد أن الشهر العقاري والتوثيق في مصر تطور بشكل كبير.

في السياق، نشرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تدوينة عبر موقع "فيس بوك" أشادت بخدمات الشهر العقاري، ونشرتها الوزارة أيضا.

وقالت: "بلدنا أد الدنيا.. النهاردة كان عندي تجربة عظيمة منتهى الإحساس بالفخر بوطن عظيم بيتغير للـفضل وبالبرهان مش كلام".

وأكدت أنها قبل سنتين احتاجت 4 أيام لإصدار توكيل بالشهر العقاري، إلا أنه في الوقت الحالي يستغرق 3 دقائق.

وتابعت: "عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة في بيتي ودفعت الرسوم أونلاين وروحت استلمته في 3 دقائق.. بلدنا بتتغير يا رب إحنا كمان نتغير .. إحنا مش أقل من دول العالم.. شكراً يا بلدنا.. شكراً وزارة العدل.. الجمهورية الجديدة".