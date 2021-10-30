شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: ندمت على فيلم "لحظات أنوثة" وكنت بلعب جمباز وأنا صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جومانا مراد: "إن مشهد وفاة صديقتي أثر فىّ بشدة، وتوفيت نتيجة حادث إرهابي وكان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال وقام الإرهابيون بالاختباء فى المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص، وتأثرت بها بشدة".

وأضافت جومانا، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "أنا عاطفية جدا وبتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار، وأنا دلوعة جدا".

وعن تجربة الأمومة قالت: "إنني أنجبت في الشهر السابع وأحب ألعب مع أطفالي وأقبّلهم وأغمرهم بالعطف والحب، وأحرص على أن أهتم بأولادي وأخد بالي منهم، وجدتي أحسنت تربيتي وأتمني أن أفعل نفس الشيء مع أولادي".

وعن الإنجاب قالت جومانا: "كانت مسافرة إلى أمريكا وتعبت بشدة فى الطائرة وعندما وصلت إلى أمريكا أنجبت، وأولادي أخذوا الجنسية الأمريكية".

وقالت جومانا مراد: "كنت ألعب جمباز وأنا صغيرة، وكنت أصعد على سطح العمارة وأهرب من والدي وجيراني خافوا عليا وكنت جريئة ومغامرة جدا".

وأضافت خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها مرت بقصة حب بريئة وهو شاب أراد الزواج منها ولكن اترفض أكثر من مرة ثم تزوج من صديقتها.

وتابعت جومانا: "حصل لى موقف طريف مع والدي، وهو إن والدي تركني في محل خاص به وعندما عاد وجدني بعت البضاعة بربع الثمن وكانت صدمة بالنسبة له، وهو عمره ماضربنى لكنى والدتى هى اللى ممكن تضرب".

وأضافت: "قدمت أفلام كباريه والفرح وكف القمر والحفلة، ومشواري فى الفن ليس كبيرا ولكني حرصت على اختيار الأفلام والأدوار بعناية".

وأشارت جومانا إلى أنها ندمت على المشاركة في فيلم "لحظات أنوثة"، مضيفة: "ولكني كنت صغيرة وليس لدى خبرة، ولا أريد أن أقول ندمت بمعناها الحرفي ولكني كنت صغيرة".

وعن أفضل الأعمال ونجاحها أشادت بتجربة مسلسل "مطلوب رجال"، قائلة: "نجح بشدة وكنت أعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة".